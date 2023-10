Ein Leerstand weniger am Spittaler Hauptplatz: In das ehemalige Büro des Team Kärnten zieht die FPÖ mit einem neuen Bezirksbüro ein. Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ): "Wir hatten in der vergangenen Gemeinderatsperiode kein Büro mehr in der Stadt. Unser Bezirksgeschäftsführer Horst Zwischenberger unterhielt ein mobiles Büro."