Am kommenden Wochenende soll es auf den Autobahnen in Kärnten ein erhöhtes Verkehrsaufkommen geben. Der Grund: Urlauberschichtwechsel in Deutschland. In den Bundesländern Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein beginnen bis zu zweiwöchige Herbstferien. Für die Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Thüringen gehen hingegen die Herbstferien am Wochenende zu Ende.

Vor allem am Samstag werden Staus und lange Verzögerungen auf den Transitrouten zu erwarten sein, heißt es vom Verkehrsclub ARBÖ. In Kärnten sind die wahrscheinlichsten Staupunkte der Karawankentunnel auf der Karawankenautobahn (A11) und die Baustellenbereiche beim Knoten Spittal an der Drau sowie zwischen Gmünd und Rennweg.