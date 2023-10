Ein unglaubliches Jubiläum feierte die Familie Winkler am Weißensee. Seit 700 Jahren gibt es den Biobauernhof Neusacher-Moser. Die "Moser-Hube" wurde erstmals im Jahr 1323 erwähnt, im 16. Jahrhundert dann auch ein gewisser Matthes Moser, ein direkter Vorfahre der heutigen Betreiber. In 700 Jahren haben nicht nur 23 Generationen von bäuerlicher Arbeit gelebt, der Betrieb hat sich zudem zu einem der nachhaltigsten und auslastungsstärksten, touristischen Vorzeigebetriebe am Weißensee entwickelt. Am Sonntag wurde gefeiert. Bürgermeisterin Karoline Turnschek überreichte Brigitte, Hans, Silvia und Thomas Winkler die Ehrenurkunde der Gemeinde.



Die Wiese vor dem Ferienhof war für die Festgäste vorbereitet © KK/PRIVAT



Mitgefeiert haben unter anderem Kärntens Landwirtschaftskammerpräsident Siegfried Huber und Kärntens Landesarchiv-Direktor Thomas Zelloth, der die Familienchronik präsentierte. Edith Sabath-Kerschbaumer, Geschäftsführerin von Urlaub am Bauernhof, war besonderes Stolz auf den ältesten Mitgliedsbetrieb. Die Trachtenkapelle Weißensee legte im Rahmen ihrer sonntägigen Floßfahrt an und spielte zum Jubiläum auf.



Die Trachtenkapelle Weißensee kam mit dem Floß vorbei und spielte ein Ständchen © KK/PRIVAT