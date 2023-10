Frische geschnittenen San Daniele Schinken, verschiedene Snack- und Sandwichvariationen sowie italienische Pastaspezialitäten, Dolci und Frühstück bieten die beiden Italienerinnen Clara Varriale und Giusy Randazzo in ihrer Ristobar und Prosciutteria "Due Cuori e un Prociutto" an. Eröffnet wurde das Lokal am Standort des ehemaligen Retro-Cafés am vergangenen Freitag.