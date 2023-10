Was macht man so, wenn man den ganzen Tag miteinander verbringt, Alkohol trinkt, "Gras" raucht und XTC einwirft? Nun, zwei Burschen aus Osttirol planten in diesem Zustand jedenfalls, einen Bekannten in Spittal an der Drau um Geld und Cannabis zu erleichtern. Am Montag bekamen sie dafür am Innsbrucker Landesgericht die Rechnung präsentiert – und die fiel ausgesprochen erfreulich für die Angeklagten aus.