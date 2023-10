Unbestimmten Grades verletzt wurden zwei Deutsche am Samstag bei einem Fahrzeugabsturz auf der Großglockner Hochalpenstraße. Zu Mittag fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Pkw vom Hochtor kommend in Richtung Mautstelle Heiligenblut talwärts. Am Beifahrersitz befand sich sein 28-jähriger Freund.

© FF Heiligenblut

Im Zuge eines Überholmanövers verlor der Mann im Bereich einer Kehre die Kontrolle über sein Fahrzeug und konnte diese nicht mehr passieren. Der Pkw stürzte die Böschung hinunter und kam nach 25 Metern zum Stillstand. Beide Insassen wurden unbestimmten Grades verletzt. Der 29-Jährige wurde mittels Rettungshubschrauber, sein Freund mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Lienz gebracht.