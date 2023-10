Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Freitagvormittag nahe dem Lagerhaus in Hermagor ereignet. Gegen 10 Uhr bog ein 60-jähriger Lenker aus dem Bezirk Hermagor mit einem unbeladenen Lkw samt Anhänger von einer Tankstelle in die parallel verlaufende Gailtal-Bundesstraße (B 111) ein. Dabei wurden ein 82-jähriger Mann und seine 75-jährige Frau aus Berlin, die als Fußgänger auf dem Gehsteig zwischen dem Tankstellenbereich und der Bundesstraße unterwegs waren, vom Lkw erfasst.

"Der 82-jährige Fußgänger geriet unter die Räder des Lkw und erlitt tödliche Verletzungen. Seine Frau wurde leicht verletzt und vom Rettungshubschrauber RK-1 ins LKH Villach gebracht", teilte die Polizei mit.

Der Lkw-Lenker bemerkte den Unfall vorerst nicht. Er konnte unmittelbar darauf angehalten werden und erlitt einen Schock. Im Einsatz standen zahlreiche Rettungskräfte und Notfallsanitäter, der Rettungshubschrauber RK-1, Arbeiter der Straßenmeisterei sowie mehrere Polizeistreifen. Die B 111 war während der Erhebungen für eineinhalb Stunden gesperrt.