Dass es im Schloss Porcia in Spittal, vor allem in den Räumlichkeiten des Museums für Volkskultur in den Obergeschossen, immer wieder zu unerklärlichen Vorkommnissen kommt, ist seit vielen Jahren — vor allem den Mitarbeitern im Schloss — nur zu gut bekannt. Überregionale Bekanntheit erlangte der Spuk erstmals 2007 als sich der damalige (Anmerkung der Redaktion: und jetzige) Bürgermeister Gerhard Köfer, Museumsdirektor Hartmut Prasch und einige Journalisten im Schloss einsperren ließen, um aufregende nächtliche Stunden gemeinsam zu verbringen.