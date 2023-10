In Millstatt wird um den Gründer des heutigen „Carinthia Chores“ getrauert. Josef Kolbitsch, der am 1. Oktober im Alter von 94 Jahren verstorben ist, legte in den 1950er Jahren den Grundstein für den über die Kärntner Grenzen hinaus bekannten Chores. Aus einem Quintett – Sepp Kolbitsch war der 1. Bass – entstand nach stetiger Steigerung der Sängeranzahl und nach mehreren Umbenennungen im Jahr 1989 der „Carinthia Chor Millstatt“. Internationale Chorreisen und ein hoher Qualitätsanspruch an die Sänger prägten die Jahrzehnte unter Kolbitsch’ Leitung. Der Männerchor schnitte bei vielen Wettbewerben höchst erfolgreich ab und er brachte neue Chorliteratur auf die Bühne.