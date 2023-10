Beim diesjährigen "Bambinitag" des Vereins der Kärntner Jungzüchter wird im Bildungszentrum Litzlhof in Lendorf den Kindern ab vier Jahren die Rinderzucht, die Landwirtschaft und die Arbeit des Vereins näher gebracht. In Gruppen werden die "Bambinis" von den rund zehn Mitgliedern im Stationenbetrieb herumgeführt. "Die Kinder erlernen durch Spiel und Spaß, Tipps und Tricks im Umgang mit Rindern und Kälbern", sagt Andreas Mikitsch, ein Vorstandsmitglied der Kärntner Jungzüchter.

Einmal im Jahr können die Jüngsten in das Vorführen, Scheren, Waschen und Stylen von Rindern hineinschnuppern. "Die Veranstaltung startet um 10 Uhr und ist für alle, die gerne mit Tieren zu tun haben, besuchenswert", so Mikitsch weiter. Des Weiteren können "Bambinis" regelmäßig im Rahmen von Rinderschauen an eigenen Bewerben teilnehmen. Anmeldefrist für Teilnehmer ist der 4. Oktober, unter Telefon 0676-566 72 61 (Andreas Mikitsch).