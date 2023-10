In der Eissportarena Spittal wird es gewohnten Winterbetrieb geben

Trotz hoher Energiekosten werden Spittaler Sportstätten uneingeschränkt betrieben. Nachdem die Eishalle in Radenthein geschlossen bleibt, sei man in Spittal bemüht, Vereine, die in der Nockhalle trainiert haben, aufzunehmen.