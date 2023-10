Nach ihrem Abschiedsfest am 30. September veranstalten Gerti und Barbara Kaiser am Dientstag und Mittwoch von 10 bis 16 Uhr einen Flohmarkt in ihrem Restaurant "Das Kaisers". Dabei kann von Tellern und Gläsern über Dekoration bis hin zu Tischen und Stühlen zum Flohmarktpreis alles erworben werden. Nur ein Schmuckstück wird nicht verkauft: eine urige Truhe. "Diese hat uns von Beginn unserer Selbstständigkeit an begleitet und wir nehmen sie als Erinnerungsstück mit nach Hause", sagt Barbara Kaiser.

Altes Inventar und Dekoration werden zum Flohmarktpreis angeboten © Leonie Katholnig

Auch Tische und Stühle können erworben werden © Leonie Katholnig

Kaiser: "Natürlich sind das alles Lieblingsstücke, aber wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns davon trennen müssen. Jemand anderes findet dafür bestimmt eine Verwendung." Ein Nachfolger für das Lokal gibt es noch nicht. Um Punkt 10 Uhr waren dann schon die ersten Besucher vor Ort und wurden mit Kaffee oder einem Glas Prosecco von den leidenschaftlichen und herzlichen Gastgeberinnen begrüßt. "In Spittal wird jetzt jeder die gleichen Weihnachts-Tischdecken haben", schmunzelt eine Besucherin.

Nur eines behalten die "Kaiser-Damen": eine urige Truhe © Leonie Katholnig

Abschied mit Gedichten, Schauspiel und Liedern

"Bereits vor dem Abschlussfest wurden wir von Vereinen besucht und liebevoll mit Gedichten, Liedern und sogar einem Schauspiel verabschiedet", erzählt Barbara Kaiser. Gefeiert und getanzt wurde dann mit alten Bekannten und Freunden am vergangenen Samstag.

Nach über 40 Jahren verabschieden sich die "Kaiser-Damen" aus der Gastroszene in Spittal. Begonnen hat alles in der Bahnhofstraße im "Parkcafé", das sie von ihrem Vater übernommen haben. Im Jahr 2008 zogen sie dann auf den Hauptplatz 20 und jetzt, 15 Jahre später, ist endgültig Schluss mit dem beliebten Pasta Büffet, den unzähligen Caterings für Familien-, Vereins-, und Firmenfeiern sowie den berühmten "Spezialtoast".