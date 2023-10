Montag gegen 14 Uhr wollte ein 62-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor mit seinem Pkw aus seiner Garage fahren. Als der Mann sein Fahrzeug startete, kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einem lauten Knall woraufhin der PKW zu brennen begann. Der 62-Jährige konnte gerade noch aus dem bereits brennenden Auto aussteigen und sich in Sicherheit bringen.

Zwei Nachbarn bemerkten den Brand und lösten durch einen Sirenendruckknopf den Alarm aus und leisteten dem Verletzten Erste-Hilfe. Die Freiwillige Feuerwehr Maria Luggau zog das brennende Fahrzeug aus der Garage, löschte es und konnte ein Übergreifen des Feuers an das angebaute Wirtschaftsgebäude verhindern.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und in das BKH Lienz gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und am Garagen- und Wirtschaftsgebäude Sachschaden. Ermittlungen zur Brandursache wurden von den Bezirksbrandermittler sowie der Brandgruppe des Landeskriminalamtes aufgenommen.