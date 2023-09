Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr auf dem Burgplatz laufen bereits seit 18. September. Seither wird der Verkehr umgeleitet. Die Katschbergstraße (B 99) und Drautalstraße (B 100) im Bereich des Burgplatzes werden zeitgleich saniert. Die Verkehrsführung während der Bauarbeiten wurde gemeinsam vom Land Kärnten, der Stadtgemeinde Spittal, der Wirtschaftskammer, den Linienbetreibern und der BH Spittal erarbeitet.

Die Hauptumleitungsstrecke für Fahrzeuge führt über die 10.-Oktober-Straße, Lutherstraße, Bahnhofstraße und Koschatstraße und bleibt bis zum geplanten Fertigstellungstermin am 25. Oktober bestehen. Die Zufahrt aus dem Norden ist bis zur Kreuzung Bernhardtgasse möglich, aus dem Osten bis zum "Stadttor" an der Kreuzung Liesersteggasse und aus dem Westen bis zur Kreuzung Rizzistraße. Während der Fahrbahninstandsetzungsarbeiten am Neuen Platz kann es zu kurzzeitigen Einschränkungen der Zufahrt von Norden über die B 99 kommen.

Geschäfte trotzdem geöffnet

Die Stadt Spittal weist darauf hin, dass die Geschäfte und Betriebe entlang des Hauptplatzes, des Burgplatzes und der Tiroler Straße trotz laufender Bauarbeiten am Kreisverkehr weiterhin für ihre Kunden geöffnet bleiben. Der Baustellenbereich ist zwar für den Autoverkehr gesperrt, die Geschäfte und Betriebe sind jedoch für Fußgänger jederzeit erreichbar.