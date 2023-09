Das Bundesheer schafft eine neue Reaktionsmiliz, eine der drei Einheiten soll in Spittal an der Drau in Kärnten aufgestellt werden, die anderen beiden in Niederösterreich in Horn und in Amstetten. Anders als die etwa 14.000 Berufssoldaten sind Milizangehörige Soldaten im Zweitberuf. Erst im Ernstfall werden sie mobilisiert. Nun werden unter den 25.000 Milizangehörigen Bewerber für die Reaktionsmiliz gesucht.

"Aber das Angebot richtet sich auch an Personen, die bisher nicht Teil der Miliz waren. Voraussetzung ist das Bestehen des Eignungstests, bei dem es unter anderem um die körperliche Fitness geht", erklärt Christoph Hofmeister, Sprecher des Bundesheeres in Kärnten. Ihr künftiges Aufgabengebiet werde etwa die Hilfe bei Naturkatastrophen, den Schutz kritischer Infrastruktur im Krisenfall oder die rasche Unterstützung bei Großereignissen umfassen.

Für Angehörige der Reaktionsmiliz wird es zusätzlich zur regulären Besoldung auch eine jährliche Prämie von 6000 Euro geben. Dafür muss man sich für drei Jahre verpflichten und bis zu 30 Übungstage pro Jahr absolvieren.

Von Kampf bis Hilfe

Laut Philipp Eder, Militärkommandant von Kärnten, soll mit der Reaktionsmiliz das Bundesheer reaktionsfähiger werden. "Das hilft natürlich gerade bei überraschenden Ereignissen. Das heißt, die Soldatinnen und Soldaten, die sich für die Reaktionsmiliz melden und verpflichten, werden auch speziell weitergebildet und ausgebildet und müssen alle militärisch denkbaren Aufgaben umfassend erfüllen können", sagt Eder. Je nach Einsatzfeld umfassen die Aufgaben militärische Landesverteidigung, Assistenzeinsätze oder Katastrophenhilfe.

Laut Hofmeister sei das Interesse bereits groß und es gebe auch schon einige Bewerber.: "Einen konkreten Starttermin für das Projekt gibt es aber noch nicht". Das Projekt sei beim Bundesheer schon länger in Planung. Die sicherheitspolitischen Ereignisse, etwa der Krieg in der Ukraine, hätten die Pläne vorangetrieben. Die künftige Reaktionsmiliz soll innerhalb von 48 bis maximal 72 Stunden an jedem Ort einsatzbereit sein.