Zwei bis drei Millionen Euro wird der Tiroler Unternehmer Anton Pletzer in die Hand nehmen, um die seit bald zehn Jahren leer stehende SKM-Produktionshalle im Süden Spittals zu sanieren. Der Pletzer Gruppe gehört auch das ehemalige Adeg-Auslieferungslager im Ostern der Stadt. Auf Teilflächen dieses Areals siedelte sie sich Anfang des Jahres die Tochterfirma iDM, welche Wärmepumpen produziert, an. Hauptsitz von iDM ist in Matrei in Osttirol.

Zurück zu SKM: Die Pletzer-Gruppe kaufte die aufgelassene Produktionsstätte 2022, die Halle ist rund 10.000 Quadratmeter groß, der Außenbereich misst knapp 20.000 Quadratmeter. "Die Aufträge für die Sanierung der Halle sind vergeben, demnächst starten wir mit dem Ausräumen und der Revitalisierung", sagt Anton Pletzer. Eine der kostenintensivsten Maßnahmen wird ein neues Dach, das mit Photovoltaik-Elementen versehen wird, sein. "Danach werden wir dieses Industrieareal vermieten", sagt Pletzer. Auf die Frage, ob es bereits Interessenten gebe, antwortet Pletzer, dass es noch zu früh sei, weil die Halle erst nach der Generalsanierung angeboten wird.

2014 schlitterte die "SKM Electronic GmbH" in Konkurs. 2008 übernahm sie die im Jahr 1972 gegründete SKM aus der Konkursmasse.