Die Hasslacher Norica Timber-Gruppe hat sich als Holzverarbeitungskonzern an einem aufstrebenden Schweizer Start-up-Unternehmen beteiligt. "Urb-x" fokussiert sich auf ein innovatives Bausystem zur Erstellung sicherer Radwege. Diese werden auf Stelzen errichtet. Statt für Radfahrer einen Teil der asphaltierten Straße abzugrenzen, werden die Verkehrsteilnehmer somit dank schlanker Pfeiler für einen zweispurigen Weg in die Höhe verlagert.

"Bike-Highways" nennt das Unternehmen dieses Konzept, welches die Sicherheit für Radfahrer erhöhen soll. Da sich "Urb-x" der Nachhaltigkeit verschrieben hat und als Grundprodukt für die Bauvorhaben den Rohstoff Holz benutzt, kam der Kontakt mit Hasslacher zustande.

Erste Projekte werden umgesetzt

"Wir haben mit der Hasslacher-Gruppe einen Partner mit Produktionskompetenz und strategischer Vision gewonnen. Nun liegt unser Fokus darauf, unser Produkt in ganz Europa für erste Projekte bekannt zu machen", sagt Klaus Kirchmayr, Geschäftsführer von "Urb-x".

Die grün markierte Fläche zeigt den in die Höhe verlagerten Radweg © KK/HASSLACHER Gruppe | urb-x

Um sich mit Holzprodukten für mehr Nachhaltigkeit in der Bauindustrie zu engagieren und mit dem Ziel, den Rohstoff künftig vermehrt im Infrastrukturbau einzusetzen, beteiligte sich die Hasslacher-Gruppe an dem Projekt. "Die Bike-Highways sind eine Revolution im städtischen Radverkehr. Wir freuen uns, zukunftsweisende Projekte in urbanen Umgebungen zu realisieren und damit dazu beizutragen, Städte lebenswerter und nachhaltiger zu gestalten", sagt Christoph Kulterer, Geschäftsführer und Eigentümer der Hasslacher-Gruppe. Die ersten Teststrecken wurden bereits geplant, jetzt sollen die ersten Abschnitte gebaut werden.