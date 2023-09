Nun ist es hochoffiziell und vor vielen "Zeugen" beurkundet: Der Mölltaler Markttag in Obervellach ist der schönste Markt in Kärnten und Osttirol. Unter 44 Nominierten hatte er bei der diesjährigen Platzwahl der Kleinen Zeitung - unterstützt von der Landwirtschaftskammer - die meisten Stimmen der Leserinnen und Leser hinter sich. "Wir wussten, dass es knapp herging und haben am Ende noch einmal alle Kräfte mobilisiert", erzählte Organisatorin Angelika Staats am Samstag bei der großen Siegesfeier strahlend: "Die Freude ist extrem groß und ich möchte mich bei allen bedanken, die so fleißig für uns abgestimmt haben."

Erst vor eineinhalb Jahren war sie es, die den Markt mit finanzieller Unterstützung von Gemeinde und Tourismusverband (TVB) wiederbelebt hat. Anfangs mit sieben Produzenten. Nun sind es zwanzig aus dem ganzen Tal, die in verschiedenen Intervallen ihre Waren - von bäuerlichen Produkten über Mölltaler Wein und Kärntner Nudeln bis hin zu Kunst und Kunsthandwerk - rund ums Tauernfenster anbieten und sich so gegenseitig beleben.

Markt hat soziale und wirtschaftliche Funktion

Was den Markttag auszeichnet, sei nicht nur die Gemeinschaft unter den "Standlern" und Helfern, die jede Woche unentgeltlich beim Auf- und Abbau unterstützen, wie Staats betont: "Man kann hier einen kompletten Wocheneinkauf erledigen und jede Woche kocht jemand aus. Märkte, wie dieser, sind wichtige soziale Treffpunkte, die das Miteinander stärken, und haben eine wirtschaftliche Funktion. Sie tragen zur Erhaltung von Regionalität, traditionellem Anbau und Verarbeitungsmethoden sowie zum Klimaschutz bei und zeigen der Jugend Möglichkeiten auf. Danke auch der Kleinen Zeitung für die Idee Märkte ins Schaufenster zu rücken. Seit Bekanntwerden unseres Sieges merken wir, dass die Kunden von weiter her kommen."

Das Marktrecht geht in der Gemeinde zurück aufs 15. Jahrhundert, der Blütezeit des Goldbergbaus. "Der Markt ist auch heute der direkteste und nachhaltigste Weg, Produkte vom Produzenten an den Kunden zu bringen", sagte Vizebürgermeister Franz Oberrainer, in Vertretung von Gemeindechef Arnold Klammer, der sich gerade von einer Knie-Operation erholt.

Der Sieg war "eine Bank"

Inmitten des historischen Ortskerns von Obervellach, der auch sonst von Mitte Mai bis Mitte Oktober jeden Samstag von 9 bis 12 Uhr die besondere Kulisse für den Mölltaler Markttag bildet, nahm Staats von Martina Pirker, Teamleiterin der Kleinen Zeitung Oberkärnten und Osttirol, und dem Geschäfts- und Werbemarktleiter der Kleinen Zeitung, Oliver Bergauer, eine Urkunde und eine Sitzbank, gefertigt von der Klagenfurter "Tischlerei mit Format" entgegen. Letztere soll ein noch lange sichtbares Symbol sein und künftig nicht nur am Markttag am Platz zum Verweilen einladen.

Tombola mit tollen Preisen

Beim Marketingteam der Kleinen Zeitung unter der Leitung von Renata Primosch gab es für die Gäste bei einer Tombola tolle Preise zu gewinnen, die von den Fieranten zur Verfügung gestellt wurden. Den Hauptpreis, einen Urlaub im Zedern Klang Spa Hotel in Osttirol, gewann Nina Egarter aus Malta. Ihr "Glücksengerl" war Katharina Mitterschaider, die ihre Mama ansonsten jede Woche beim Stand der Fischzucht Malta unterstützt.

Viele Gratulanten freuten sich mit

Mit Angelika Staats und "ihren" Standlern mitgefreut, haben sich neben vielen Kundinnen und Kunden auch Obervellachs Vizebürgermeister Martin Stocker, Gerhild Hartweger (TVB), Wolfgang Rotomer vom Oberstbergmeisteramt, "Ehrenbürgermeister" Willi Pacher, Polizeipostenkommandant Gert Grabmeier, Pfarrer Johannes Pichler, Kurarzt Rainer Schroth, Peter Angermann (Alpenverein), Birgit Marwieser (LAG Region Mölltal-Oberes Drautal).

Den Sieg "neidlos anerkannt" hat auch Radentheins Bürgermeister, Landtagsabgeordneter Michael Maier. Denn auch seine Gemeinde hätte mit dem Döbriacher Markt, ebenso wie der Bauernmarkt in Moosburg, gute Chancen auf den Platzwahl-Sieg gehabt. Er gratulierte ebenso wie seine Amtskollegen Erwin Angerer und Marika Lagger-Pöllinger, die Bürgermeister Günther Novak und Stefan Schupfer, Kleine Zeitung Regionalleiter Christian Zechner, die Assistentin der Chefredaktion, Irmgard Hrast, die für die Abwicklung der Platzwahl im Hintergrund verantwortlich war, sowie Marcel Wernisch von der Landwirtschaftskammer. Musikalisch umrahmt wurde die Feier vom Quartett der Trachtenkapelle unter der Leitung von Christian Pichler.