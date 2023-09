Am Samstag starteten zwei LKW nach Sittersdorf, um über 60 Heuballen an vier Bauern zu liefern, deren Landwirtschaften von den diesjährigen Unwettern besonders schwer betroffen waren. Die Aktion startete bereits in den frühen Morgenstunden, als die Heuballen beim Lagerhaus Obervellach angeliefert, verladen und schließlich nach Unterkärnten transportiert wurden. Rund 30 Bauern der Obervellacher Bauernschaft spendeten je zwei Heuballen, organisiert wurde die Ausfahrt von Jungbauer Markus Steiner und Fritz Auernig, dem Agrarausschussobmann der Marktgemeinde Obervellach.

In den frühen Morgenstunden wurde mit dem Laden begonnen © KK/PRIVAT

Erfolgreiche Lieferung und Übergabe

Die beiden Transportunternehmen Grollitsch und ETM, mit den LKW-Fahrern Reinhard Lerchster und Egon Granig, übernahmen den Transport kostenlos. In Sittersdorf war Alfred Andrej, Kammerrat der Landwirtschaftskammer, schließlich für das Entladen und die Weitergabe an jene Bauern zuständig, die das Heu dringend benötigen. "Wir hatten Glück und ein sehr gutes Erntejahr. Uns war daher ein kleiner Beitrag für die schwer betroffenen Bauern in Unterkärnten ein Anliegen. Jeder war bereit, Heu für diese Aktion zu geben", freuen sich Steiner und Auernig.