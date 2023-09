Zwei Frauen (26 und 43 Jahre alt) aus Tirol wollten am Mittwoch den Großglockner besteigen. Gegen 14 Uhr lockerte sich bei der 26-Jährigen, die nicht angeseilt war, plötzlich ein Steigeisen. Als sie dieses auszog, rutschte die Alpinistin aus Kufstein aus. Sie riss ihre Freundin aus dem Bezirk Schwaz, die unter ihr stand, mit. Beide Frauen stürzten circa 50 Meter weit ab. Die 43-Jährige wurde dabei schwer verletzt.

Zwei Bergsteiger beobachteten den Unfall, der auf circa 3600 Metern Seehöhe geschah, und eilten zu Hilfe. Einer der beiden Männer, ein 35-jähriger Bergführer aus dem Bezirk Lienz, stieg zur Erzherzog-Johann-Hütte auf der Adlersruhe ab, um Hilfe zu holen. Doch eine Bergung mittels Helikopter war aufgrund des starken Sturmes und des dichten Nebels nicht möglich.

Der Hubschrauber flog die Tirolerin ins Krankenhaus © AEP

Zur selben Zeit befanden sich Alpinpolizisten im Zuge eines Alpinkurses gerade beim Abstieg vom Glockner. Sie wurden über den Unfall informiert und konnten die Schwerverletzte mittels Trage zur Schutzhütte bringen. Von dort wurde die 43-Jährige mit der Versorgungsseilbahn ins Tal gebracht. Der Rettungshubschrauber C7 flog die Frau ins Bezirkskrankenhaus Lienz.

"Durch das rasche und engagierte Einschreiten sämtlicher Beteiligten konnte der schwerverletzten Frau schnell geholfen werden", so die Polizei in einer Aussendung am Donnerstag. Die 26-Jährige, die bei dem Absturz unverletzt geblieben war, stieg gemeinsam mit den Alpinpolizisten ins Tal ab.