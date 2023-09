Viele unkonventionelle Projekte setzte Hotelier und Reisebus-Unternehmer Josef Nothegger bereits in Spittal um. Nun lässt er mit seinem nächsten aufhorchen. Er kaufte das an das Hotel "Erlebnis Post" angrenzende Gebäude und plant dort unter dem Motto „Wohnen im Hotel“ Wohnraum für Gäste zu schaffen. "Anfang 2024 startet der Umbau, im Zuge dessen wird die neue Immobilie mit den Räumlichkeiten des Hotels zusammengeschlossen, um für einen Tourismus-Aufschwung in der Stadt zu sorgen."