Das Unternehmertum war der Afritzerin nicht in die Wiege gelegt worden: Christine Glinzner-Mosier (62) stammt von einem Bergbauernhof aus dem Gegendtal ab. Als die Mutter früh verstarb, blieb die damals 20-Jährige zu Hause und kümmerte sich um ihre drei jüngeren Geschwister.

In dieser Zeit begann sie Hexen aus Stoff zu nähen, die sie aufgrund guter Nachfrage schon bald verkaufte. „Mein erstes Geschäft war ein Saisonladen in Döbriach. Seit damals habe ich einen Gewerbeschein für den Verkauf von Kunsthandwerk und Ziergegenständen“, erinnert sich die Geschäftsfrau, die dieser Tage eine Ehrenurkunde für 40 Jahre erfolgreiche Unternehmensführung von der Wirtschaftskammer überreicht bekam.



Das Geschäft "Geschirr und Geschenke" befindet sich auf dem Neuen Platz in Spittal © ANDREA STEINER

Nach Döbriach folgte ein Geschäft in Feld am See, wo auch Platz für eine Werkstatt war. Die „Hexenstube“ hatte schon bald eine Filiale in Bad Kleinkirchheim, die Hexen bekamen Gesellschaft von Geschirr, Tischwäsche und Geschenken. Aus familiären Gründen zog es die Geschäftsfrau vor 18 Jahren nach Spittal, wo sie im ehemaligen Reformhaus Joven am Neuen Platz ihr „Geschirr und Geschenke“ eröffnete. Anlässlich des Firmenjubiläums lässt Glinzner-Mosier ihrer Kreativität wieder freien Lauf: „Ich möchte dem Pfarrkindergarten eine Outdoor-Küche schenken. Mir ist es wichtig, dass Kinder von klein auf lernen, wie Essen zubereitet wird“, sagt die ambitionierte Köchin.

Glinzner-Mosier startet am 10. Oktober eine Aktion, um die Outdoor-Küche zu finanzieren: 40 Tage lang erhält jeder Kunde, der um mindestens 40 Euro einkauft, ein Los. Von jedem Einkauf spendet sie fünf Euro für die Küche, auf die teilnehmenden Kunden warten 40 Preise, unter anderem gibt es einen Le Creuset-Topf und ein 60-teiliges Berndorf-Besteckset zu gewinnen.