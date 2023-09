Der Landessieg war dem Mölltaler Markttag, der in Obervellach stattfindet, nicht zu nehmen. Die Leser der Kleinen Zeitung kürten ihn im Rahmen der Platzwahl zum schönsten Markt in Kärnten und Osttirol. Der Döbriacher Markt, der Bauernmarkt Moosburg und der Mölltaler Markttag lieferten sich im Juli bis zum letzten Tag ein Kopf-an-Kopf-Rennen. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, betonte Angelika Staats gegenüber der Kleinen Zeitung. Dieses Ziel hat die Organisatorin des vor einem Jahr gegründeten Mölltaler Markttages auch erreicht.

Als Preis winkt den Marktverantwortlichen nun eine Siegerfeier, die am 23. September, ab 10 Uhr, auf dem Hauptplatz Obervellach über die Bühne gehen wird. Das Bläserensemble Obervellach wird das Fest umrahmen, es wird eine Tombola mit Preisen von den Standlern des Mölltaler Markttages geben und als Hauptpreis winkt ein Kurzurlaub für zwei Personen im Zedern Klang Spa Hotel ****superior in Hopfgarten in Defereggen. Für die kleinen Gäste gibt es eine Malecke und ein Dosenwerf-Gewinnspiel. Die Ziehung der Gewinner für den Kurzurlaub erfolgt um 11.45 Uhr. Die Direktvermarkter freuen sich auf zahlreichen Besuch. Für die Bewirtung sorgen die Standler des Mölltaler Markttages sowie das Café Liebermann aus Mallnitz mit einer eigenen kleinen Genussmeile.