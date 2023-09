Laut einer aktuellen Studie kann jedes fünfte Kind in Österreich nicht lesen. Diese Tatsache hat dazu geführt, dass in diesem Jahr ein besonderer Fokus auf das Lesen in den Schulen gelegt wird. Der Soroptimist Club Spittal Millstätter See, unter der Leitung von Präsidentin Bärbel Humitsch, setzt sich besonders für dieses Thema ein. "Unser Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler dabei zu unterstützen, ihre Probleme beim Lesen, insbesondere beim sinnerfassenden Lesen, zu überwinden", sagt Humitsch.

An sieben Volksschulen und drei Mittelschulen wurden die Bücher überreicht © Leonie Katholnig

Abenteuer Lesen

Das Projekt "Abenteuer Lesen" wurde 2011 von Clubschwester Heidrun Konrad ins Leben gerufen, organisiert und bis 2019 betreut. In neun Volksschulen und drei Neuen Mittelschulen haben bis zu 80 Mentorinnen und Mentoren wöchentlich mit den Schülern gelesen, um ihre Lesekompetenz und Lesemotivation zu stärken.

Im April dieses Jahres musste sich der Club von der Clubschwester Konrad verabschieden, die im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Anstelle von Kranz- und Blumenspenden bestand die Möglichkeit, Projekte des Clubs zu unterstützen. Um im Sinne von Konrad ihr Lese-Projekt mit neuem Leben und neuem Lesestoff zu füllen, spendet der Soroptimist Club Spittal Millstätter See Bücher für die Schulbibliotheken der "Abenteuer Lesen"-Schulen.

Der Soroptimist Club Spittal Millstättersee mit den Vertreterinnen und Vertretern der Schulen © Leonie Katholnig

Buchübergabe für Klassenlektüre

Die Übergabe der Bücher an die Schulvertreterinnen und -vertreter fand im Clublokal "Postwirt" in Seeboden statt. Die sieben Volksschulen und drei Mittelschulen waren dankbar für die großzügige Spende, da sie dadurch ihren Schülern noch mehr Lesematerial zur Verfügung stellen können.

Mitglieder des Soroptimist Clubs Spittal Millstätter See setzen sich weiterhin mit voller Kraft für das Lesen ein. Am 22. September veranstalten sie den Benefizabend "Gedächtnis und Gitarre" im Kongresshaus Millstatt.