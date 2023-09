Bei einem Forstunfall in Rennweg (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Freitag ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er sei gegen 20 Uhr von Angehörigen in seinem Waldstück unter einem Baum eingeklemmt vorgefunden worden, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in der Nacht auf Samstag mit. Die alarmierte Feuerwehr habe den Baum zerschnitten und entfernt, damit der Mann versorgt werden konnte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers habe nur noch den Tod feststellen können.

Der Mann war ab 12 Uhr mit Holzschlägerungsarbeiten in dem Waldstück beschäftigt gewesen. Als sein Sohn am Abend heim kam und den Vater dort nicht antraf, habe er sich mit weiteren Angehörigen auf die Suche nach ihm gemacht, hieß es von der Polizei. Aufgefunden wurde er unmittelbar neben seinem Traktor, dessen Motor zu diesem Zeitpunkt noch lief. Nähere Angaben zur Unfallursache gab es nicht.