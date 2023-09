Auf der Sonnenterrasse des Millstätter Sees bietet Elisabeth Krabath den Gästen des Landhauses "Holle" in Seeboden nicht nur Urlaub am Bauernhof, sondern auch einen Ausblick auf ihren Garten an. Dieser ist mit hunderten Blumen eine Attraktion für sich. Mit liebevollen Details wie Holz- und Metallherzen, Figuren aus Tontöpfen, bunten Küchenutensilien und dekorativen Glaskugeln wird die Blumenpracht bereits am Eingang in Szene gesetzt.

Der Eingang des Landhauses "Holle" ist üppig bepflanzt und farbenfroh dekoriert © Laura Quedritsch

Mehrfache Siegerin der Blumenolympiade

Somit wurde nicht nur der Garten, sondern auch die Terrasse und der Balkon zu Hinguckern, welche den Besuchern sofort auffallen. "Ich bekomme viele Reaktionen auf meine Blumen. Unsere Gäste fotografieren sie aus allen Winkeln", freut sich Krabath, welche bereits mehrfache Landessiegerin der Blumenolympiade der Fördergemeinschaft Garten mit Unterstützung der Kleinen Zeitung ist. Dieses Jahr darf sie sich erneut über den Gemeindesieg in der ersten Kategorie "Hotel, Pensionen, Gasthöfe und Gewerbebetriebe" freuen.

Ihren Erfolg führt Krabath auf über 40 Jahre Erfahrung zurück: "Es ist jedes Mal wieder eine Freude, wenn die Blumen so gut gedeihen", sagt Krabath, welche die Zeit in ihrem Garten als Ausgleich zu ihrem Beruf sieht. Unterstützt wird sie von Tochter Ulrike, welche beim tagtäglichen einstündigen Gießen und bei der Überwinterung mithilft.

Ihre Balkonblumen sind Elisabeth Krabaths ganzer Stolz © Laura Quedritsch

Oft wird die Hobby-Gärtnerin nach Tipps und Tricks gefragt. "Mein Motto ist Regen, hegen und pflegen. Es hilft, die Blumen zu loben und mit ihnen zu reden. Wenn ich das Haus verlasse, zupfe ich immer sofort an meinen Pflanzen herum. Es ist inzwischen ein automatischer Vorgang für mich."