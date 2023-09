Seit Juni präsentiert das Kinder- und Familienhotel Post am Millstätter See den kleinsten Gästen ein besonderes Urlaubs-Highlight. Ein acht Meter langes Piratenschiff, mit Platz für eine zwölfköpfige Crew, welche gemeinsam in See sticht, transportiert die Kinder-Piraten-Mannschaft an das Südufer. "Unser Tag startet vormittags, wenn wir gemeinsam mit den Kindern Säbel basteln", sagt Hotelchef Peter Sichrowsky, welcher das Kinderprogramm vorerst nur den Gästen des Familienhotels Post und der Villa Postillion am See anbietet. Jedoch sind bereits weitere Attraktionen auf dem 30 Quadratmeter großen und gut gesicherten Doppelkatamaran, welcher mit einem Elektromotor betrieben wird, geplant.

Kinder und Eltern können gemeinsam nach dem verlorenen Schatz Ausschau halten © KK/Gert Perauer

Unterstützung machte Umsetzung möglich

"Das Schiff ist ein Gemeinschaftsprojekt unserer beiden Hotels. Ich sehe meine Betriebe als eine Einheit, welche nun um eine Attraktion reicher ist", sagt der 42-jährige Unternehmer. Insgesamt wurden rund 50.000 Euro investiert, unter anderem waren Firmen wie Holzbau Moser an der Umsetzung beteiligt. Zudem verließ sich Sichrowsky auf die Expertise von Silke Schuster von der "Schuster-Schifffahrt" sowie Hellmuth Koch, der Erfahrung mit der "Seeboden-Nixe" hat. Damit das Piratenschiff erfolgreich vom Stapel gelassen werden konnte, bedurfte es einer Schifffahrtskonzession zur Ausübung einer gewerbsmäßigen Schifffahrt am Millstätter See. Zudem war viel handwerkliches Geschick von Zimmerer Markus Nowak, Robert Oberzaucher und Stephan Smolle, der für Motor und Batterie verantwortlich zeichnete, notwendig.

Das Schiff dreht seine Runden am Millstätter See © KK/Privat

Die Idee, einen Doppelkatamaran zu bauen, um ihn Gästen und Privatpersonen für verschiedene Freizeitaktivitäten zur Verfügung zu stellen, hatte der Hotelchef schon vor 20 Jahren. "Von den ersten tatsächlichen Planungen bis hin zu unserer ersten Ausfahrt ist ein Jahr vergangen", sagt Sichrowsky, welcher sich besonders darüber freut, dass das Schiff von den anderen Booten am See so gut aufgenommen wird. "Die Bootsbesitzer rund um den See freuen sich, wenn sie unsere kleinen Piraten sehen und 'kämpfen' oft per Wasserschlacht mit ihnen."

Das Schiff dient als "Floß am Millstätter See" auch als Veranstaltungsort für Geburtstagsfeiern © KK/Privat

Viele Programmpunkte in Planung

Mit Biertischen und Bänken eignet sich die neue Attraktion am Millstätter See jedoch nicht nur für räuberische Ausfahrten, deshalb lädt der Hotelchef demnächst seine Mitarbeiter ein. "Wir werden den Abend bei einem gemütlichen Glas Wein im Sonnenschein ausklingen lassen. Zudem feiern wir im Oktober zwei Lehrlingsabschlüsse auf dem Schiff", freut sich Sichrowsky, der 70 Mitarbeiter beschäftigt. Im Rahmen dessen werden auch zukünftige Projekte besprochen. "Wir haben neben den Piratenreisen bereits Ehrungsfahrten und eine Geburtstagsfeier auf dem Schiff veranstaltet. In Zukunft sind unter anderem eine Fischerparty, Spieleabende mit Jugendlichen und eine Kulinarikfahrt im Rahmen des "Tafelns am Millstätter See" geplant.

Zudem sollen beispielsweise auch Seminargruppen und Tennisvereine das Angebot nutzen können. Weiters sind Freizeitaktivitäten wie Sporteinheiten auf dem Schiff geplant. "Es war viel Idealismus und ein gehöriger Sturschädel notwendig, aber jetzt sind wir richtig in Fahrt gekommen", freut sich Sichrowsky.