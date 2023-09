Am Neubau des Tragwerkes der Autobahnbrücke über den Steinbrückenbach führte kein Weg mehr vorbei, darin waren sich die Experten einig. Die Lebensdauer der 1975 errichteten, rund 600 Meter langen, Autobahnbrücke nördlich von Seeboden war am Ende. Die vorbereiteten Arbeiten für den Neubau starteten Anfang März auf der Tauernautobahn (A 10). Im Mai wurde mit dem Teilabtrag und Umbau der Bestandsbrücke in Richtungsfahrbahn Villach begonnen.