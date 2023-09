Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in den vergangenen Tagen in Spittal die traurige Nachricht vom Ableben des bekannten Hoteliers Christian Krobath. Er verstarb am vergangenen Freitag, nur wenige Tage nach seinem sechzigsten Geburtstag nach kurzer, schwerer Erkrankung. Mit Christian Krobath verliert die Oberkärntner Tourismus- und Gastronomiebranche einen geachteten Kollegen und Freund, der mit Umsicht und Weitblick das Stadt-Hotel Ertl in Spittal zu einem Leitbetrieb formte und sich dafür große Wertschätzung erwarb. Als Vorstandsmitglied engagierte er sich für den Tourismusverband in Spittal.