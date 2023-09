Das MIKA-Musik Institut Kärnten hat in der Koschatstraße 35a in Spittal im Gebäude der Firma IX Print einen Standort für eine Musikschule gefunden, welche ihr Unterrichtsprogramm an der zeitgenössischen Popularmusik orientieren will. Am 16. September feiert Gründer Danny Walter zusammen mit den Musikern Johannes Puchreiter und Michael Hasslacher die Eröffnung mit einem Tag der offenen Tür und einem Konzert.