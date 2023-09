Ein bulgarischer Staatsbürger (48) lenkte am Freitag gegen 6.20 Uhr seinem Transporter auf der Tauernautobahn (A 10) von Villach kommend in Richtung Salzburg. Auf Höhe von Pressingberg in der Krems in Kärnten verlor er im dortigen Baustellenbereich vermutlich infolge eines Reifenplatzers die Herrschaft über das Fahrzeug.

Er überfuhr eine Leitbake mit Betonsockel, kam ins Schleudern und prallte gegen die Mittelleitschiene und in weiterer Folge gegen die rechte abgesenkte Betonleitwand. Das Fahrzeug kam schwer beschädigt auf dem ersten Fahrstreifen zum Stillstand.

Seine auf der Rückbank mitgefahrene Gattin (36), die nicht angegurtet war und geschlafen hatte, wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Spittal gebracht. Der Neffe (28) des 48-Jährigen, er saß am Beifahrersitz, war angegurtet und wurde leicht verletzt. Der Lenker blieb unverletzt.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Gmünd und Rennweg mit drei Fahrzeugen und 18 Mann, der Streifendienst der Asfinag St. Michael sowie ein Rettungswagen.