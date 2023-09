Die Fahrbahn der L27 Vorderberg Straße befindet sich abschnittsweise in einem schlechten Zustand und muss daher saniert werden. Ebenso die teilweise über 70 Jahre alte Schmiedbrücke an der L33 Kreuzner Straße, die nur noch eingeschränkt tragfähig ist. Am Montag, 11. September, starten die Arbeiten an beiden Bauprojekten. „Gerade im ländlichen Raum brauchen wir intakte und vor allem zeitgemäße Infrastruktur. Knapp 700.000 Euro fließen insgesamt in diese beiden Projekte, die die Verkehrssicherheit erhöhen“, erklärt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der heuer im Rahmen der Straßenbauoffensive rund 3,7 Millionen Euro in wichtige Projekte im Bezirk Hermagor investiert.