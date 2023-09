Mittwochmittag lenkte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau seinen Pkw auf der Großglockner-Hochalpenstraße in Untertauern in der Gemeinde Heiligenblut im Bezirk Spittal/Drau. Er fuhr bergauf und wollte über eine Parkbucht wenden, um wieder talwärts zu fahren.

Dabei stieß er beim Ausfahren aus der Bucht frontal gegen einen talwärts fahrenden 64-jährigen Motorradlenker aus Niederösterreich. Der Motorradlenker stürzte und erlitt schwere Verletzungen. Der Pkw-Lenker fuhr nach dem Unfall, ohne sich um den Verletzten zu kümmern, weiter. Der schwer verletzte Motorradlenker wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber Alpin 6 in das Klinikum Schwarzach gebracht.

Selbst gestellt

Aufgrund der Auswertung einer Videokamera, die ein nachkommender Pkw-Lenker aus Frankreich an seinem Fahrzeug montiert hatte, konnte der 56-Jährige ausgeforscht werden und es wurde eine Fahndung eingeleitet. Der fahrerflüchtige Lenker stellte sich wenig später bei einer Polizeistreife in Winklern und teilte den Beamten mit, den Verkehrsunfall in Heiligenblut verursacht zu haben.

Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ. Nach Abschluss der Erhebungen wird der 56-Jährige angezeigt.