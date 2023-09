Ein 72-jähriger Landwirt war am Montag um 11.30 Uhr damit beschäftigt, Heu auf seiner Wiese bei seinem Haus in Millstatt zu wenden. Dazu fuhr er mit einem etwa 250 Kilogramm schweren Heuwender. Bei diesem sprang unvermittelt der 1. Gang heraus und er rollte plötzlich im Leerlauf rückwärts bergab. Der Mann fiel zu Boden und wurde im Brustbereich von einem Rad des Heuwenders überrollt.

Seine 67-jährige Gattin bekam den Vorfall mit und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber RK-1 ins LKH Villach geflogen.

Osttirol

Bereits am Vormittag, gegen 10 Uhr, kam es in Osttirol zu einem schweren Arbeitsunfall. Dort führte ein 28-jähriger Landwirt in Matrei auf einer steilen Bergwiese Mäharbeiten mit einem Balkenmäher durch. Als er den Motormäher wendete, sprang auch hier plötzlich der Gang heraus, die Maschine geriet ins Rutschen und stürzte in der Folge zehn Meter über das steile Gelände ab.

Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er wurde vom Rettungshubschrauber mit Unterstützung der Bergrettung Matrei in Osttirol geborgen und im Anschluss in das Krankenhaus Lienz geflogen.