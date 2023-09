Es ist gar nicht so einfach, einen Raum zu finden, in dem ein Sarg aus Eis gekühlt werden kann. Das vom Heiligenbluter Bildhauer Max Seibald geschaffene Kunstobjekt wartet im Gefrierraum der Nationalparklodge auf seinen Einsatz. Heute wird wie berichtet die Pasterze auf der Franz-Josefs-Höhe am Großglockner symbolisch beerdigt. "Eis ist für mich eines der schönsten Materialien, weil es so viele Eigenschaften assimiliert. Es befindet sich in einer ständigen Erneuerung. Es vergeht und kommt immer wieder", sagt Seibald.