In der Nacht auf Sonntag gegen 3.06 Uhr lenkte ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal/Drau in einem durch Alkohol beeinträchtigten Zustand einen Pkw auf der Tauernautobahn (A 10) von Gmünd in Richtung Salzburg.

Nach einem durchgeführten Überholmanöver auf Höhe von Eisentratten wechselte er von der Überholspur auf den ersten Fahrstreifen. Dabei übersah er einen Pkw und fuhr diesem ungebremst hinten auf. Dieser Wagen, gelenkt von einem 63-jährigen Mann aus Frankreich, kam durch die Wucht des Anpralls ins Schleudern und am Pannenstreifen zum Stillstand. Die drei Insassen im Auto des Franzosen blieben unverletzt.

Der 21-jährige Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach ärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv. Der Führerschein wurde ihm vorläufig abgenommen.

An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.