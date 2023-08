Die Gerüchte zu Windkraft am Goldeck reichen Jahre zurück, sind damals wie heute auf Protest gestoßen und scheinen nun konkreter zu werden. Die Kelag plant auf dem Oberkärntner Sportberg einen weiteren Kärntner Windpark. Konkret sollen im Gemeindegebiet von Stockenboi, im Bereich der Berger Böden, acht Windräder errichtet werden. "Im Zusammenhang mit dem notwendigen Ausbau erneuerbarer Energie, unter anderem der Windkraft, prüft die Kelag potenzielle Standorte in Kärnten. Dazu gehört auch, in einer sehr frühen Phase Grundeigentümer anzusprechen, ob für sie die Nutzung der Windkraft auf ihren Grundstücken vorstellbar ist. So auch am Goldeck", heißt es seitens der Kelag. Prüfungen zum Vorhaben laufen, ein konkretes Projekt gebe es noch nicht.