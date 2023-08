Die Volkshochschulen (VHS) verstehen sich als bedürfnisorientierter Bildungsnahversorger, mit über 65 Kursorten und 120 Kooperationspartnern in ganz Kärnten. "Wir werden immer wieder gefragt, was es Neues gibt und bemühen uns deshalb laufend um ein aktuelles und breit gefächertes Angebot. Wir wollen unsere Zielgruppe erweitern und mit der Zeit gehen", kündigt Geschäftsführerin Beate Gfrerer im Hinblick auf das neue Herbstprogramm an.

Neue Kurse garantieren Abwechslung

Das Thema Nachhaltigkeit erfreut sich in Spittal und Hermagor großer Beliebtheit. Das aktuelle Programm orientiert sich an diesem Trend. "Unser Kurs ,Grüne Kosmetik' war sehr gefragt, neu kommen jetzt Nähkurse dazu. Wir bemerken, dass die Menschen gerne gestalten und die vorhandenen Ressourcen selbst verwerten, daher gibt es ab Oktober erstmals auch einen Baumschnitt-Kurs", sagt Bezirksstellenkoordinatorin Elisabeth Lasser.

Zielgruppen erweitern

Angebote zu Kräuter- und Pflanzenkunde, Sport- und Gesundheitsprogramme sowie Sprachkurse werden durchgehend nachgefragt. Nun soll auch die Altersgruppe der über 60-Jährigen zur Teilnahme motiviert werden. Bewegungskurse finden deshalb erstmals bereits ab 8 Uhr statt, ein Aqua-Fit-Kurs soll die Beweglichkeit im Alter fördern.

Zudem wird vermehrt auf die Förderung im Technikbereich gesetzt. Ein 3D-Druckkurs in Greifenburg soll Senioren für neue Technologien begeistern und der Lehrgang "IT am Küchentisch", mit eigenem Kursleiter, der Interessierte zu Hause besucht, individuell auf Fragen eingehen.

Spam-Mails und Fake-Anrufe

"Wir wollen gegen Einsamkeit im Alter vorgehen. Es ist schön, zu sehen, wie Teilnehmende aller Altersgruppen miteinander agieren", sagt Elisabeth Lasser. Für die ältere Generation ist schon das nächste Projekt in Planung. Der Kurs "Selbstschutz und Präventionsmaßnahmen für Senioren" in Hermagor soll Pensionisten künftig über die Gefahren von Spam-Mails und Fake-Anrufen informieren.