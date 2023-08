Montag gegen 06:40 Uhr lenkte ein 41-jähriger in Italien lebender kosovarischer Staatsbürger seinen Pkw auf der Drautalstraße (B 100) aus Richtung Spittal an der Drau kommend in Richtung Oberdrauburg. Bei ihm im Fahrzeug befanden sich am Beifahrersitz seine 36-jährige Gattin sowie auf der Rückbank des Fahrzeuges die gemeinsamen Kinder im Alter von elf, zehn und fünf Jahren.

Aus derzeit noch ungeklärter Ursache geriet er mit seinem Pkw über die Fahrbahnmitte und stieß dabei gegen einen entgegenkommenden Kleinbus, gelenkt von einem 52-jährigen Mann aus dem Bezirk Lienz. Im Kleinbus befanden sich auch noch eine 68-jährige Frau und ihr 75-jähriger Gatte, ebenfalls aus dem Bezirk Lienz.

In Feld geschleudert

Durch die Wucht des Anpralls wurde der Pkw des 41-Jährigen nach rechts geschleudert und kam nach der Kollision etwa 100 Meter weiter in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Kleinbus des 52-jährigen Osttirolers blieb auf der B 100 stehen. Der 52-Jährige sowie das mitreisende Ehepaar blieben bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Elfjährige schwer verletzt

Der 41-Jährige, seine 36-jährige Ehefrau sowie die Kinder wurden bei dem Verkehrsunfall unbestimmten Grades verletzt und vom Rettungsdienst in Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Die elfjährige Tochter wurde mit vermutlich schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz standen neben den Beamten der Polizeiinspektionen Oberdrauburg und Greifenburg die Freiwilligen Feuerwehren Oberdrauburg und Simmerlach mit insgesamt 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen. Die B 100 war in der Zeit von 6.45 Uhr bis 8:15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.