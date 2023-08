Die Empörung war groß, als Montagvormittag ein Zug am Bahnhof Spittal 20 Fahrgästen, die um 9.37 Uhr in Richtung Lienz fahren wollten, auf dem anderen Bahnsteig, einfach vorbeigefahren war. Eine Dame hatte einen Termin im Krankenhaus Lienz, den sich nicht mehr zeitgerecht wahrnehmen konnte, ein Herr war zu einer Feuerwehreinsatz-Besprechung in Obergottesfeld unterwegs. Eine andere Passagierin wollte mit dem Rad im Gepäck nach Franzensfeste. Den dortigen Anschlusszug konnte sie wohl nicht mehr erreichen.