Ein Verkehrsunfall hat sich in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet von Spittal/Drau ereignet. Gegen 3 Uhr in der Früh wurde die Polizei alarmiert. Auf der Edlinger Straße hatte sich ein Pkw überschlagen, der Wagen blieb auf dem Dach liegen. Vom Unfalllenker fehlte jedoch jede Spur.

"Es wurde eine sofortige Fahndung eingeleitet, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Lenker beim Unfall verletzt hatte. Diese verlief bis dato negativ", so die Polizei am Samstag. Auch konnte der Zulassungsbesitzer des Pkw an seiner Wohnadresse nicht angetroffen werden. Bei dem Unfall wurden zwei Fahrzeuge, die am Straßenrand geparkt waren, beschädigt.

Weitere Erhebungen

Samstagabend gegen 22 Uhr konnte eine Polizeistreife den Zulassungsbesitzer im Stadtgebiet von Spittal antreffen. Der 36-jährige Spittaler gab an, dass er den Pkw gelenkt habe, er sich aber sonst an nichts erinnern könne. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden durchgeführt.