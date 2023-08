Zum siebenten Mal fand "Kunst am Abend" statt, es wurde vom Verein "Kultur.im.Puls" organisiert. Auch heuer erfreute sich die Veranstaltung, die Seeboden für zwei Abende zur offenen Galerie mit 19 Ausstellung machte, eines großen Publikumsinteresses. Auf großes Interesse stieß die Aktion "Kunstvolle Überraschung". Dabei wurden 50 Kuverts angeboten, welche Originalwerke von heimischen Künstlern enthielten.

Die Besucher hatten die Gelegenheit, diese Kunstwerke zu erwerben und damit gleichzeitig eine wohltätige Initiative zu unterstützen. So wurden 1500 Euro gesammelt. Dieser Betrag wurde von Margret Joch und Wolfgang Daborer im Rahmen einer symbolischen Übergabe an Josef Obweger, Initiator und Sprecher der Organisation "Seebodner für Seebodner", übergeben. Die Initiative unterstützt Familien in der Gemeinde und engagiert sich in vielfältigen Projekten, die das Leben in Seeboden bereichern und verschönern sollen.