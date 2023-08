Zur Traumhochzeit gehört die perfekte Location, denn es soll wohl der schönste Tag im Leben eines Paares werden. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, den man zu zweit antritt, Hand in Hand, glückselig, hoffnungsfroh. An diesem Tag steht die Welt still, nur die Liebe macht Party. Klar, dass dabei alles perfekt sein soll – man heiratet im Idealfall nur einmal.