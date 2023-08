Zur Traumhochzeit gehört die perfekte Location, denn es soll wohl der schönste Tag im Leben eines Paares werden. Ein neuer Lebensabschnitt beginnt, den man zu zweit antritt, Hand in Hand, glückselig, hoffnungsfroh. An diesem Tag steht die Welt still, nur die Liebe macht Party. Klar, dass dabei alles perfekt sein soll – man heiratet im Idealfall nur einmal.

Das A und O einer gelungenen Hochzeit ist ein Ort mit besonderer Atmosphäre. Geschmäcker sind bekanntlich verschieden, in den Bezirken Spittal und Hermagor ist jedoch für jeden etwas dabei: Ob königliche Hochzeit auf einer Burg, ob Hochzeit in den Bergen oder auf einem Schiff. Die Kleine Zeitung hat einige der schönsten Plätze für eine Traumhochzeit ausgesucht und vor allem nachgefragt, wie die Buchungslage für das Jahr 2024 ist.

Buchungen für das kommenden Jahr

Heuer konnte zum ersten Mal wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden, viele Paare holten länger geplante Feste nach. Das haben auch die Betreiber der beliebten Hochzeitsorte bemerkt: „Dieses Jahr sind wir ausgebucht. Für Kurzentschlossene würde sich aber unter der Woche noch ein Termin finden“, sagt Familie Strafner-Aschbacher von der Gamskogelhütte am Katschberg, oberhalb von Rennweg.

Ähnlich sieht es beim Herkuleshof am Danielsberg in Kolbnitz aus. „Anfang des Jahres sind wir eigentlich immer ganzjährig ausgebucht“, erklärt Betreiber Rupert Viehhauser. Für das kommende Jahr seien demnach schon 60 Prozent der Termine im Herkuleshof vergeben.

Ungefähr ein Jahr vorher sollte die Anfrage erfolgen, da sind sich die Organisatoren von der MS Porcia bis hin zum Hotel Schloss Lerchenhof einig. Man passe sich ganz den Wünschen des künftigen Ehepaares an.

„Wir haben bereits eine Trauung in nur drei Wochen und eine Hochzeit als Winter-Märchen organisiert“, sagt Silke Schuster, die Kombiangebote mit der MS Porcia und der Schlossvilla am Südufer des Millstätter Sees anbietet. Ein Trend zeichnet sich ab: die beliebten Hochzeitsmonate von Mai bis August bekommen vom Herbst Konkurrenz: „Durch seine farbenfrohen Facetten und angenehmen Temperaturen gewinnt er an Beliebtheit. Wir haben heuer einige Hochzeiten im Herbst“, sagt Frank Riegler, Besitzer der Burg Sommeregg.

Hochzeit auf 1850 Meter

Am Katschberg bei der Gamskogelhütte befindet sich die Marienkapelle. Seit 2011 ist die Location auf 1850 Meter ein beliebter Ort für Paare. „Bei uns kann man seit drei Jahren katholisch und evangelisch heiraten. Wir haben auch ein Standesamt“, erzählt Familie Strafner-Aschbacher. Die Hochzeitssaison startet mit Pfingsten und endet im Oktober. Aufgrund des Skibetriebs finden im Winter allerdings keine Hochzeiten statt.

Die Marienkapelle ist eine beliebte Hochzeitslocation auf 1850 Meter © NC Werbung

Märchenhafte Schloss-Kulisse

„Von einem kleinen Empfang, über eine standesamtliche Trauung bis hin zu einem großen, rauschenden Fest ist, entsprechend den Wünschen des Brautpaares, bei uns im Schloss Greifenburg nahezu alles möglich“, erklärt Claudia Kocher-Peschl. Die Hochzeit wird gemeinsam geplant, Kooperationspartner ermöglichen beispielsweise viele verschiedene Catering-Möglichkeiten. Buchungen sind ganzjährig möglich, die malerische Umgebung bietet auch im Winter eine märchenhafte Fotokulisse.

Im Schloss Greifenburg kann man eine Märchen-Hochzeit haben © Katja Palle Photography

Hochzeit mit mittelalterlichen Flair

Eine Hochzeitsfeier auf einer Ritterburg ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Von den zahlreichen Kerzen in den Sälen bis hin zum Sonnenuntergang auf der obersten Terrasse – die Burg Sommeregg bietet viele Details in mittelalterlicher Atmosphäre. „Bei uns kann ganzjährig geheiratet werden, außer im August, denn da finden die Ritterspiele statt“, sagt Besitzer Frank Riegler.

Auf der Burg Sommeregg kann im mittelalterlichen Flair geheiratet werden © Burg Sommeregg

In den Sonnenuntergang mit dem Hochzeitsschiff

Auf dem Hochzeitsschiff MS Porcia können Brautpaare ihren großen Tag ganz individuell planen. Von einer traditionellen Trauung mit Kuchenanschnitt an Deck, bis hin zu einer Hochzeitsparty mit Musik und Fotoshooting ist alles möglich. „Wir sind nicht saisonabhängig, auch Winter-Märchenhochzeiten sind möglich“, erklärt Silke Schuster.

Auf dem Hochzeitsschiff MS Porcia kann auf dem Wasser gefeiert werden © KK/Privat

Klassisch, familiär und alpin

Der Kult-Platz Herkuleshof am Danielsberg wird seit 1955 als Familienbetrieb geführt. „Wir haben am Berg eine Kirche mit einem Teich und den Herkuleshof. Die Parkanlage macht unseren Standort einzigartig“, sagt der Betreiber Rupert Viehhauser. Alle Hochzeiten sind individuell planbar und stehen unter dem Motto „klassisch, familiär und alpin“.

Mit dem Teich und der Kapelle hat der Herkuleshof seinen ganz eigenen Charme © Herkuleshof

Mit Blick auf die Berge

Mit einer Trauung im Schmetterlingspavillon des Hotelparks und mit Panorama-Blick auf die Nockberge lockt das Hotel Prägant. „Wir liegen sehr zentral, die Kirche, das Standesamt und die Kaiserburg sind nur wenige Minuten entfernt“, sagt Mitarbeiterin Sabrina Eder. Die „Hochzeit in den Bergen“, wie sie vom Hotel beworben wird, erfreut sich daher im Sommer großer Beliebtheit.

In Prägant geht es mit der Kutsche zur Hochzeit © KK/Privat

Hochzeit wie damals

Auf der Alten Burg Gmünd kann man bei jeder Wetterlage heiraten. Die Burg ist nämlich halb offen und bietet ein mittelalterliches Ambiente. Bis zu 120 Personen kann das Brautpaar auf der Burg in Empfang nehmen. „Wir haben von April bis Oktober geöffnet. Ab Mai starten meistens die Hochzeitsfeiern“, sagt Betreiber Christian Pristnig.

Im ritterlichen Ambiente kann in der Alten Burg Gmünd gefeiert werden © Alte Burg Gmünd

Romantik pur

Das Hotel Schloss Lerchenhof in Untermöschach kann für große Hochzeitsgesellschaften exklusiv gemietet werden, allerdings nicht ganzjährig. „Im Juli und August lässt es unsere Personalsituation wegen des Urlauberbetriebs nicht zu, große Feste auszurichten. Mai und Juni sind deshalb besonders beliebt“, schildert Familie Steinwender.

Im Lerchenhof kann eine romantische Hochzeit gefeiert werden © KK/Privat

Anreise aus der Luft

Plattner’s Einkehr und das Nassfeld Kirchlein empfehlen sich als Lokation für individuelle Hochzeiten bis zu 30 Personen. Eine Trauung mit Blick auf den Gartnerkofel bietet ein einmaliges Erlebnis. Und wenn es etwas ganz Besonderes sein darf: Das Brautpaar kann sich mit einem Privathubschrauber auf das Plateau vor dem Nassfeld Kirchlein fliegen lassen.