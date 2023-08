Die Aufräumarbeiten laufen in Sachsenburg auf Hochtouren. In Obergottesfeld kam es am Mittwochnachmittag zu schweren Vermurungen. Laut Bürgermeister Wilfried Pichler werden derzeit die Brückendurchlässe freigemacht. Die Verklausungen im Mühlenbach werden entfernt, der Landesgeologe begutachtet einen Hang, der abzurutschen droht. Die Feuerwehrleute sind damit beschäftigt, die Straßen im Ort von 50 Zentimetern Schlammmassen zu befreien.

Zur Vorgeschichte: Am Mittwoch gab es nicht nur in Unterkärnten schwere Unwetterschäden, sondern auch im Bereich von Obergottesfeld in Sachsenburg. Aufgrund von lokal auftretendem Starkregen am Nachmittag hat der Mühlenbach ausgewaschenes Erdmaterial vom Berg mitgeführt und sich im Bereich der Zufahrtsstraße zur Ortschaft Lanzewitzen verklaust. Infolgedessen haben sich entlang der Straße in Obergottesfeld Wasser, Schlamm und Geröll gewälzt.

Lokaler Starkregen führte zu einer schweren Vermurung © KK/AFK Spittal/Lurnfeld

Über 140 Feuerwehrmänner im Einsatz

Um 17.18 Uhr wurden mehrere Feuerwehren im Bereich Spittal und Lurnfeld alarmiert. Einsatzkräfte der Feuerwehren Obergottesfeld, Sachsenburg, Kleblach, Lind im Drautal, Möllbrücke, Lendorf und Lieserhofen waren rasch am Einsatzort, um weitere Schäden zu verhindern. Mitarbeiter des Bauhofes der Marktgemeinde Sachsenburg standen ebenfalls im Einsatz. Am Abend trafen, auf Anforderung der Marktgemeinde, schließlich auch Baumaschinen von Privatfirmen ein, um die vermurten Straßenabschnitte freizuräumen.

"Angesichts der Schadenslage kann von Glück gesprochen werden, dass es keine Personenschäden gegeben hat. Gegen 20 Uhr wurden weitere Feuerwehren alarmiert, um die erschöpften Erstkräfte abzulösen", schildert Abschnittsfeuerwehrkommandant Renè Moser den Einsatz.

Die Einsatzkräfte befreiten einen Keller von Schlamm © KK/AFK Spittal/Lurnfeld

Es wurden drei Einfamilienhäuser mit Nebengebäuden im oberen Ortsbereich schwer beschädigt. Einer der Keller füllte sich bis zur Decke mit Schlamm und Geröll, die Dorfstraße und die Gärten sind teilweise meterhoch von der Mure verlegt. Es wurde sichergestellt, dass kein weiteres Material vom Bach nachkommen kann. Wie groß der tatsächliche Schaden für die gesamte Gemeindeinfrastruktur ist, kann erst in den kommenden Tagen beurteilt werden.