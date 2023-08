Am 23.08., gegen 14.35 Uhr, brach am Firmengelände einer Firma in der Gemeinde Gmünd ein Brand aus. An der Außenwand einer Produktionshalle geriet die dort installierte Schweißrauchabzugsanlage vermutlich durch glimmende Rußablagerungen in Brand. Der Brand wurde anfangs von Mitarbeitern der Firma und anschließend von den FF Gmünd, Dornbach und Trebesing, die mit sechs Fahrzeugen und 43 Einsatzkräften im Einsatz standen, bekämpft und gelöscht. Durch den Brand entstand erheblicher Sachschaden, die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt.