Eine 39-jährige Frau aus Spittal an der Drau fuhr mit ihrem E-Bike in der Gemeinde Krems im Bezirk Spittal an der Drau. Dabei kam sie mit ihrem E-Bike aus unbekannter Ursache links von der Schotterfahrbahn ab, überschlug sich und landete schließlich eineinhalb Meter tiefer im Uferbereich eines Baches. Sie wurde beim Sturz schwer verletzt.

Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde sie mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.