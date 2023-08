Am 8. Juni 1948 wurde der erste Porsche in Gmünd produziert und später in Klagenfurt zugelassen. Es folgten 52 weitere Fahrzeuge, 44 Coupés und acht Caprios. Besucher des Porschemuseums in Gmünd können auf diese ersten Anfänge zurückblicken. Das 75-jährige Jubiläum der Erfolgsgeschichte lockt zahlreiche Fans aus der ganzen Welt in die Stadtgemeinde, unter anderem ehemalige Mitarbeiter der Sportwagenmarke. "Unsere Besucherzahlen sind konstant, aber wir bemerken momentan schon einen leichten Anstieg", erklärt Betreiber Christoph Pfeifhofer.

Der Porsche Classic Club Austria organisiert zudem auch heuer wieder eine Sternfahrt, an der Sportwagenbegeisterte aus dem In- und Ausland teilnehmen und unter anderem Halt im Porschemuseum in Gmünd machen. "Seit Beginn gab es einen Traum vom perfekten Sportwagen, letztendlich wurde er hier in Gmünd realisiert und deshalb feiern wir auch hier das Jubiläum.", sagt Pfeifhofer.

Porsche 919 Hybrid als Publikumsmagnet

Die Kult-Automarke blickt auf eine 75-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Dieser Popularität und der Leidenschaft seines Vaters hat Christoph Pfeilhofer sein Museum zu verdanken. "Er hat sich in unserer Familie als erster mit dem positiven Porsche-Virus infiziert. Er hat 1976 jenen Stall gekauft, der seit 1982 unser Porschemuseum beheimatet", erklärt Pfeifhofer.

Ausgestellt werden zwischen 25 und 27 Autos, der Bestand wechselt jährlich. Das teuerste Modell im Museum ist ein Hybrid-Auto im Wert von 25 Millionen Euro. Der unangefochtene Publikumsliebling ist der Porsche 919 Hybrid. Er hat knapp 1000 PS aus vier Zylinder Hubraum und 13 Weltmeistertitel.

Christoph Pfeifhofer mit dem Porsche 919 Hybrid © Laura Quedritsch

Eine Reise in die Vergangenheit

Der persönliche Favorit Pfeifhofers und seiner fünf Mitarbeiter verdeutlicht die lange Geschichte der Marke. "Wir haben letztes Jahr gemeinsam mit der Porsche-AG eine Materialforensik durchgeführt, die ergab, dass das Auto im unangetasteten Originalzustand ist", erzählt der Museums-Betreiber über den Porsche-365-Alu.

Der Porsche-365-Alu ist der Liebling des Museums-Teams © Laura Quedritsch

75 Jahre Vollgas

Bereits seit Anfang des Jahres feiert Pfeilhofer nun, gemeinsam mit anderen Porsche-Fans, das heurige Jubiläum. "In Gmünd begannen die Feierlichkeiten am achten Juni. Wir sind von hier losgefahren, waren in Südengland beim 'Goodwood Festival of Speed', in Shanghai und Singapur. Nach der Rückkehr hat uns der Porsche Club Kuwait besucht", sagt er.

Im September gibt gibt es eine Abschlussveranstaltung, um das Jubiläumsjahr gebührend ausklingen zu lassen. Neben 75 Jahren Porsche, werden auch 60 Jahre des Modells Porsche 911 gefeiert. Gleichzeitig bereiten sich die Sportwagen-Begeisterten bereits auf den nächsten Jahrestag, 50 Jahre Porsche Turbo, vor.