Bevor die Ziegen- und Kuhmilch in der Kaslab'n Nockberge zur sogenannten "gelben Palette", sprich zu Bergkäse, Emmentaler, Schnittkäse und Butter, verarbeitet werden, ist eine Vielzahl an Arbeitsprozessen notwendig. Interessierte können sich in der Schaukäserei über die Produktionsvorgänge informieren und das Endprodukt direkt vor Ort kaufen. Ziel ist es sowohl den Kunden als auch den Lehrlingen zu zeigen, wie komplex der Herstellungsprozess tatsächlich ist.