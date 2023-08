Camping Brunner, der "beste Campingplatz Kärntens", wirft bei Gästen Fragen auf. Es ist nämlich "absolut verboten", dass kleine Kinder am Sanduferstreifen, direkt am See, mit Schaufeln und Kübeln spielen und buddeln. Dies sei Sachbeschädigung – so steht es auf einer Hinweistafel, direkt am Strand. Auf die Frage, wie groß die Sachbeschädigung sei, wenn ein Kind mit kleinem Kübel und kleiner Schaufel im Sand spiele, antwortet Campingplatz-Besitzerin Waltraud Gasser-Brunner aus Döbriach: "Aufgrund der starken Regenfälle Ende Juli und Anfang August stieg der Wasserpegel im Millstätter See so hoch an, dass unser Strand unterspült und große Mengen des Sandes weggespült wurden."